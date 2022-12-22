شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى تقترح تحديد نسب تمثيل للمرأة وذوى الهمم بتعديلات قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية وخبراء وأساتذة بكليات تربية رياضية.

وقالت النائبة آيه مدنى إنه من الضرروى أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيل للمرأة وذوى الإعاقة، خاصة أن أغلب الهيئات الرياضية تشترك في مسابقات محلية ودولية خاصة بالمرأة دون تمثيل لها في مجالس الإدارة، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية وأجندتها ٢٠٢٠+٥ نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الاتحادات الدولية ولجان اللجنة الاولمبية الدولية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الإعاقة.

وكانت النائبة آية مدنى قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وضمان تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.