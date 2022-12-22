شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يدخل في صراع التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى تشيلسى الانجليزى، العمل خلال الساعات الحالية، على التعاقد مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

إنزو فيرنانديز يقترب من تشيلسي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة ريكورد البرتغالية، على أن إدارة نادي تشيلسي الانجليزي، قد دخلت في سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

وأكدت التقارير على أن إدارة تشيلسي مهتمة بالتعاقد مع إنزو فيرنانديز، نجم وسط فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

واوضحت التقارير على أن هناك العديد من الأندية التي تهتم بالتعاقد مع فيرنانديز، من أهمهم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، لتدعيم صفوفهم بالموسم الجديد.