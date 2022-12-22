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تشيلسي يدخل في صراع التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين

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محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى تشيلسى الانجليزى، العمل خلال الساعات الحالية، على التعاقد مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

إنزو فيرنانديز يقترب من تشيلسي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة ريكورد البرتغالية، على أن إدارة نادي تشيلسي الانجليزي، قد دخلت في سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

وأكدت التقارير على أن إدارة تشيلسي مهتمة بالتعاقد مع إنزو فيرنانديز، نجم وسط فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

واوضحت التقارير على أن هناك العديد من الأندية التي تهتم بالتعاقد مع فيرنانديز، من أهمهم الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، لتدعيم صفوفهم بالموسم الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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