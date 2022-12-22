بوتين: روسيا ستجد «مضاداً» لصواريخ باتريوت التي ستسلمها واشنطن إلى كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن جيش بلاده سيجد سلاحًا «مضادًا» للتصدي لنظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثّف.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي «بالنسبة لنظام باتريوت، فهو نظام قديم جدًا. إنه لا يعمل مثل (نظامنا الروسي) إس-300. خصومنا يعتبرون أنه سلاح دفاعي. حسنًا، سنضع ذلك في الاعتبار. هناك دائماً (سلاح) مضاد. لذا ما يفعله هؤلاء لن يجدي نفعاً، فهو يطيل فقط أمد النزاع، ذلك كلّ ما في الأمر».