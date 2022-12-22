انت الان تتابع خبر ساكو يوجه دعوة الى المرجعية الدينية بشأن انهاء الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ساكو خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، إنه " على المرجعية الدينية في النجف الاشرف الرجوع الى دورها الريادي في محاسبة الفاسدين، واعادة فتح ابوابها اليهم والاشارة اليهم بالفساد في وجوههم".

واضاف ان "المسحيين تعرضوا الى الابتزاز والأجبار على الدخول للأسلام من قبل جهات متطرفة ومتعصبة دينياً"، مبينا ان "الفوضى المدمرة التي حدثت بعد السقوط هي السبب الاول في هجرتهم".

وبشأن مقابلته مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اكد ساكو بأن الاخير،"وعد بمعالجة جميع المشاكل العالقة التي تعاني منها الطائفة المسيحية"، موضحاً: "طالبت السوداني بتخفيف الخطابات الاعلامية والتركيز على الافعال".



واكد ان "رئيس الوزراء واعي للمشاكل والتحديات التي يواجهها، وهو شخصية مرموقة قادرة على العمل والتغيير بشرط أن يمنح مساحة كافية"، موضحاً انه " في حال فشلت الحكومة الجديدة في بناء الدولة سيتحول العراق لبلد غير صالح للعيش".