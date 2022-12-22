انت الان تتابع خبر الرشيد يعلن المباشرة بإجراءات بيع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "باشر باجرأءات بيع الدولار لأغراض السفر بما لا يزيد عن (10)الاف دولار امريكي لكل زبون توُدع في البطاقة الائتمانية التي سيتم اصدارها للراغبين من خلال فروع المصرف".واضاف ان "الفروع التي سيتم فيها بيع الدولار حاليا هي ( الفرع الرئيسي / اليرموك / راغبة خاتون) وسيتم شمول فروعا اخرى في لايام القادمة".