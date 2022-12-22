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بعد 20 عاما.. استبعاد بدر المطوع من قائمة الازرق الكويتي في خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442029-638073248298211624.jpg
خليجي 25

2022-12-22 | 17:49

بعد 20 عاما.. استبعاد بدر المطوع من قائمة الازرق الكويتي في خليجي 25

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استبعد المدير الفني لمنتخب الكويت البرتغالي روي بينتو ، اليوم الخميس، بدر المطوع من قائمة الفريق النهائية، والتي ستشارك في بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة الشهر المقبل.
وبحسب ما أعلنه بينتو، فإن القائمة التي تم إعلانها، مساء اليوم، ضمت 26 لاعبًا وشهدت استبعاد المخضرم بدر المطوع، لأول مرة منذ 20 عامًا، حيث تواجد قائد "الأزرق" في منتخب بلاده طوال هذه الفترة.

ومن المنتظر أن يقوم روي بينتو بالكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الكويت بعد المباراة الودية أمام المنتخب العراقي، حيث يلتقي المنتخبان وديًا، يوم 30 كانون الاول الحالي، على ملعب الميناء في مدينة البصرة، استعدادًا لبطولة "خليجي 25".


وفيما يلي قائمة الكويت في بطولة خليجي 25:

وتضم القائمة كلًا من: ضاري العتيبي، وبدر الصعنون، وسليمان عبدالغفور، وفهد الهاجري، وحسن حمدان، وخالد إبراهيم، وحمد حربي، وحمد القلاف، ومشاري غنام، ومهدي دشتي، وبدر جمال، وسلطان العنزي، وعبدالعزيز وادي، وعلي خلف، وأحمد الظفيري، وفواز العتيبي، وبدر طارق، وعبدالله غانم، ومبارك الفنيني، ومحمد باجية، ويعقوب الطراروة، وعيد الرشيدي، وشبيب الخالدي، وإبراهيم كميل، وفيصل زايد، وعبدالعزيز مروي.


وخاض "المطوع" حتى الآن 196 مباراة دولية، في حين يلاحقه النجم البرتغالي ، الذي خاض نفس العدد من المباريات.

وعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعًا رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلًا في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

 

 

 

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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