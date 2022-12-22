شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل إقامة معارض ومنافذ لبيع مواد غذائية مخفضة فى 25 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة، تواصل أمانة مركز البدرشين، إطلاق قافلة طبية مجانية في مختلف التخصصات، في قرية مزغونة وشهدت توقيع الكشوفات الطبية لعدد 90 حالة في تخصص الباطنة و75 في تخصص النساء و197 حالة أطفال و45 حالة جلدية و106 حالة مسالك بولية و108 جراحة و77 أسنان و100 حالة أنف وأذن و35 حالك تنظيم أسرة، وعلى هامش تم إقامة ندوة بعنوان التثقيف الصحي.

كما نظمت أمانة قسم العجوزة، ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية للسيدات (الكروشية) في إطار مساعدة وتحفيز وتشجيع للدور الذى تقوم به المرأة وتنمية قدراتها الإبداعية من خلال الأعمال المختلفة.

كما كثفت أمانة مركز العياط، جهودها لدعم مبادرة "شتاء دافىء" بإقامة معرض جديد بقرية أبو العباس لبيع الملابس الشتوية بأسعار رمزية، ولاقى المعرض قبولًا كبيرًا لما وجده المواطنين من تشكيلة كبيرة من الملابس الشتوية بأسعار رمزية وجودة عالية.

كما افتتحت أمانة قسم الحوامدية، فصولًا جديدة لمحو الأمية بقرية أم خنان توافد عليها عدد كبير من حديثى السن والكبار الذين يرغبون في تعلم القراءة.

وفيما يتعلق بفاعليات الموسم الثاني من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اختتمت أمانة الحزب بقسم إمبابة منافسات المسابقة بحضور نائب الحزب عن الدائرة، وتنافس عدد 8 مدارس بالمرحلة الابتدائية وحصل على المركز الأول مدرسة الجمعية الشرعية والمركز الثانى مدرسة العروبة، وفى المرحله الإعدادية تنافس عدد 5 مدارس وفازت بالمركز الأول مدرسة الأماني الخاصة والمركز الثانى مدرسة الصفا الخاصة.

وشهدت الهرم ختام تصفيات المرحلة الابتدائية من المسابقة والتى أسفرت عن فوز مدرسة نور الاسلام الخاصة بالوصول إلى المرحلة الثانية على مستوى المحافظة، وتواصلت المنافسات بمركز أطفيح حيث تم إعلان فوز مدرسة البرمبل الثانوية بالمركز الأول علي مستوي المركز.

وفى محافظة المنوفية، تواصل أمانة مركز الباجور، إقامة منافذ "مبادرة وياك"، لبيع المواد الغذائية والدواجن الحية، في قري المركز، بأسعار مخفضة، والواجن بنصف الثمن، وشهدت المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين علي المنافذ.

وفي سياق أخر، أقامت أمانة المركز، معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، في قرية كفر الباجور، وشمل المعروضات مفروشات وأدوات منزلية وملابس جاهزة وسلع غذائية وجهاز للعرائس، وشهد المعرض إقبالاً كبيرا من المواطنين خاصة مع توافر منتجات كثيرة ومتنوعة بأسعار مخفضة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز الباجور، انتهت بفوز مدرسة الصفوة الخاصة الإعدادية.

2- في مركز بركة السبع، انتهت بفوز مدرسة ميت أم صالح الإعدادية المشتركة.

3- في مركز الشهداء، انتهت بفوز مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بدنشواى عن المرحلة الإعدادية لتصعد لمستوي المحافظة.

وفي محافظة السويس، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدراس الأدبية الابتدائية، والنصر الإبتدائية، والحديثة الإعدادية بنات، والسويس الثانوية بنين.

2- فى إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستي حافظ إبراهيم الإبتدائية، والجهاد الإعدادية الخاصة.

3- في إدارة الجناين التعليمية، انتهت بفوز مدرستي، عبد الرحمن بن عوف الإبتدائية، ومعاذ بن جبل الإعدادية.

وفي محافظة قنا، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبو تشت، انتهت بفوز مدرسة المحطة الإبتدائية المشتركة.

2- في مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة الشيخ علي شرق الإعدادية.

3- في مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة شهداء الثورة الإبتدائية.

4- في مركز الوقف، انتهت بفوز مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الباقي الإعدادية.

5- في مركز بندر قنا، انتهت بفوز مدرسة السيدة زينب الثانوية.

6- في مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة البحري قامولا الثانوية المشتركة.

وفي محافظة سوهاج، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز سوهاج، انتهت بفوز مدرستي 25 يناير الإبتدائية بلصفورة، والإعدادية بنات بلصفورة.

2- في مركز البلينا، انتهت بفوز مدرستي الشهيد حجازي نور الدين الثانوية بالمركز الأول، والشهيد عبد الله عز الدولة بنات، بالمركز الأول مكرر.

3- في مركز دار السلام، انتهت بفوز مدراس، الوحدة الوطنية بالكشح بالمركز الأول، وعبدالودود أحمد على الثانوية بالخيام بالمركز الثاني، وأولاد يحي الحاجر الثانوية بالمركز الثالث.

وفي محافظة الشرقية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز الإبراهيمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد الكفراوي بمباشر.

2- في مركز أبو كبير، انتهت بفوز مدرسة هربيط ب القديمة 2 ومدرسة أبو حسين للتعليم الأساسي الإبتدائي، وفي المرحلة الثانوية فازت فيها مدرسة المشاعلة الثانوية.

3- في مركز بلبيس، انتهت بفوز مدرسة إبراهيم الدسوقي الإعدادية.

4- في مركز فاقوس، انتهت بفوز مدرسة العقيد خالد منصور نور الدين بالمرحلة الإبتدائية

5- في مركز السحينية، انتهت بفوز مدرسة الملكين الإعدادية.

6- في مركز ديرب نجم، انتهت بفوز مدرسة صافور الإبتدائية رقم 2، بالمركز الأول، ومدرسة الإمام محمد عبده على المركز الثاني.

وفي محافظة البحر الأحمر، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، فى مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتى:-

1- في مدينة القصير، انتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية بالمركز الأول.

2- في مدينة مرسي علم، انتهت بفوز مدرسة آل برهان للتعليم الأساسي بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وتصعيد مدرسة مرسي علم الثانوية للمنافسة باسم المدينة في تصفيات المحافظة.

كما تنظم أمانة المرأة بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، للكشف عن أمراض الكلي والباطنة وأطفال، غدا الجمعة في الوحدة الحزبية بقرية أبو نواس في تمام الساعة السادسة مساءا، وذلك تحت شعار "صحتك مستقبل وطن".

وفى محافظة مطروح، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز مطروح، انتهت بفوز مدرستي عادل الصفتي الإبتدائية، والنقيب مصطفي أمين هيبه الثانوية.

2- في مركز العلمين، انتهت بفوز مدرسة تحيا مصر الإبتدائية.

3- في مركز النجيلة، انتهت بفوز مدرسة النجيلة القبلية بنين الإعدادية.

4- في مركز سيوة، انتهت بفوز مدرسة أمون الإبتدائية.

5- في مركز براني، انتهت بفوز مدرستي حي الأمل الإبتدائية، وحي الأمل الإعدادية.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مركز شبين القناطر، الحفل السنوي لذوي الهمم، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، بحضور ومشاركة عدد كبير من الأطفال، وتضمن الحفل تقديم فقرات فنية واستعراضية للأطفال من ذوي الهمم، في جو يسوده المحبة والإخاء، وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في والأنشطة الرياضية والفنية وتقديم الهدايا.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة شبين القناطر التعليمية، انتهت بفوز مدرسة طحا الاعدادية.

2- في إدارة قليوب التعليمية، انتهت بفوز مدرستي السد الإعدادية، وكفر رماده.

3- في إدارة الخصوص التعليمية، انتهت بفوز مدرسة مجمع الخصوص الإعدادية.

4- في إدارة العبور التعليمية، انتهت بفوز مدرسة السبعين الإبتدائية بالمركز الأول، ومدرسة كليوباترا بالمركز الأول مكرر، ومدرسة أسامة بن زيد بالمركز الثاني.

وفي محافظة الوادي الجديد، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الأمل الإبتدائية.

2- في إدارة الداخلة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الهنداو الإبتدائية القديمة.

3- في إدارة باريس التعليمية، انتهت بفوز مدرسه المكس القبلي الإعدادية.

4- في إدارة الفرافرة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة التحرير الإعدادية.

وفي محافظة المنيا، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، انتهت بفوز مدرستي العبور الإبتدائية بتلة، والمنارة الإعدادية الخاصة.

2- في بندر المنيا، انتهت بفوز مدرسة السادات الثانوية بنات.

3- في مركز ملوي، انتهت بفوز مدرسة ديروط أم نخلة الثانوية .

4- في مركز ديرمواس، انتهت بفوز مدرسة أسعد الإعدادية.

5- في بندر ملوي، انتهت بفوز مدرستي، الشهيد الرائد محمد حامد عبد الحكيم الإعدادية، وملوي الثانوية بنين.

6- مركز بني مزار، انتهت بفوز مدرسة صندفا الثانوية.

7- مركز مطاي، انتهت بفوز مدرسة الإتلات الإعدادية.

8- مركز مغاعة، انتهت بفوز مدرستي الرواد الخاصة الإبتدائية، وشارونة الإعدادية بنات.

9- مركز العدوة، انتهت بفوز مدرسة سلاقوس الابتدائية رقم 1.

10- مركز ابوقرقاص، انتهت بفوز مدرسة بني عبيد الإعدادية بنات .

وفي محافظة جنوب سيناء، نظمت أمانة مدينة رأس سدر، احتفالية لتكريم الطلبة والطالبات الفائزين والمشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وفي نهاية الحفل قدم درعا لمدير الإدارة التعليمية بالمدينة ، كما تم تكريم جميع المدارس المشاركة بشهادات تقدير وتكريم المركز الأولي بشهادات تقدير بالإضافة إلى ميداليات المركز الاول وكأس المسابقة في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وفي محافظة الأقصر، نظمت أمانة مركز إسنا، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية، في مقر مركز شباب الدير، بحضور عدد من سيدات وقيادات وأعضاء الحزب بالمركز، وتناولت الندوة عرض عن أثار وأضرار التغيرات المناخية علي كوكب الأرض وتأثيراته علي البيئة كما شهدت الندوة إقامة حوار حول أثر التغيرات المناخية على الدول الكبري والإقتصاد وعلي قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واختتمت الندوة بطرح توصيات وحلول حول مخاطر التغيرات المناخية علي المجتمع.

وفي محافظة كفر الشيخ، تواصل أمانة العمل الجماهيرى بمركز فوة، فعاليات حملة اغرس شجرة مثمرة من أجل مصر دعما للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة غرب كفرالشيخ، انتهت بفوز مدرسة الكفر الجديد الإبتدائية لتصفيات المحافظة.

2- فى إدارة فوة، انتهت بفوز مدرسة قبريط الثانوية المشتركة .

3- في مركز الرياض، انتهت بفوز مدرسة الرياض الثانوية بنين لتصفيات المحافظة

4- فى إدارة قلين، انتهت بفوز مدرسة قلين الإعدادية بنات والشهيد عبدالعزيز علوان الثانوية بنات.

5- فى إدارة الحامول، انتهت بفوز مدرسة الشهيد أحمد بسيونى أبوالخير الابتدائية بالابعادية ومدرسة قرية9 الإعدادية لتصفيات المحافظة.

6- فى إدارة دسوق، انتهت بصعود مدرسة أبوبكر الصديق عن بندر دسوق والمندورة الإعدادية عن مركز دسوق لتصفيات المحافظة

7- فى إدارة غرب كفرالشيخ، صعد فريق مدرسة الحمراء الثانوية لتصفيات المحافظة.

8- في برج البرلس، انتهت بفوز مدرسة الحنفى الإعدادية وصعدت لتصفيات المحافظة.

وفي محافظة الإسماعيلية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة أبو صوير التعليمية، انتهت بفوز مدراس عمر بن عبد العزيز، والمحسمه الجديدة، وغنيم، وعلي بن ابي طالب.

2- في إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدارس، معسكر الجلاء، وفاطمة الزهراء، والشهيد محمد السماك، وهيئة قناة السويس عربى في المرحلة الإعدادية.

3- في إدارة التل الكبير التعليمية، انتهت بفوز مدرسة التل الجديدة الإعدادية تعليم أساسي بالمركز الأول.

4- في إدارة فايد التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد حسن حميد الإبتدائية.

5- في إدارة القنطرة غرب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الزهراء الإبتدائية، ومدرسة الرياح الإعدادية.

6- في إدارة القنطرة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية، ومدرسة خالد بن الوليد المشتركة الإبتدائية.

7- في إدارة شمال الإسماعيلية، انتهت بفوز مدراس الحجاز، وعمرو هلال، والفاروق عمر الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فازت فيها مدرستي الفاروق عمر و25 يناير.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، جلسة مكاشفة إقتصادية حول (الوضع الإقتصادى الراهن الفرص والتحديات"، وتناولت الندوة أساليب الدولة التي تتبعها في الحد من التضخم والعمل علي طرق متوازية لزيادة الدخل القومى والسيطرة علي التضخم، كزيادة الإنتاج وفتح سوق الإستثمار للقطاع الخاص، وربط الدخل بالإنتاج، كما وتناولت سبل الدولة في تنشيط السياحة كمدخل لتوفير العملة الصعبة، والإهتمام بالبنية التحية لتشجيع السياحة والإستثمار الأجنبي.

وفي محافظة الفيوم، نظمت أمانة الشباب بمركز الفيوم، فعاليات مبادرة الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة وذلك من خلال تشجير مداخل وميادين قرية الإعلام، والتأكيد علي أهمية الاستعداد للتغيرات المناخية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز إطسا، انتهت بفوز مدراس الدكتور سليمان داوود الإبتدائية، وجردو الإعدادية، والشهيد محمد أحمد عبدالسلام الثانوية.

‏ 2_ في إدارة ابشواى، انتهت بفوز مدرسة عمر بن عبد العزيز بابو دنقاش بالوحده المحلية بطبهار.

3_ في إدارة طامية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد أبو شقرة الثانوية بنين.

وفي محافظة دمياط، أطلقت أمانة الحزب بمركز الزرقا، مبادرة تحت عنوان "بنكمل بعض"، لتوفير فرص العمل للفئات الاولى بالرعاية للقدرات الخاصة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز كفر البطيخ، انتهت بفوز مدرسة الشهيد معاذ القصبي.

2- في مدينة دمياط الجديدة، انتهت بفوز مدرسة المستقبل.

3- في مدينة السروق، انتهت بفوز مدرسة سيف الدين بنات.

4- في قسم أول بندر دمياط، انتهت بفوز مدرسة النيل الإعدادية بنات

5- في مركز فارسكور، انتهت بفوز الاربعين الإعدادية المشتركة.

وفى محافظة الدقهلية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 429 طالب وطالبة بين 60 مدرسة للمراحل التعليميه الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالأتي:-

1- في مركز المطرية، فازت مدرسة الشهيد محمد صلاح جاد عرفات الثانوية المشتركة.

2- في مركز بنى عبيد، فازت مدرسة الفريد شماس الإعدادية.

3- في مركز أجا، فازت مدرسة السلام الابتدائيه ببرج النور ومدرسة كفر الشراقوة الإعدادية ومدرسة ميت العامل الثانوية.

4- في مركز ميت غمر، فازت مدرسة محمد كريم الابتدائيه بكفر سرنجا.

5- في مركز تمى الامديد، فازت مدرسة مجمع أبوداود الإعدادية.

6- في مركز شربين، فازت مدرسة شفيق حشيش الإعدادية بمنشأة النصر.

7- في غرب المنصورة، فازت مدرسة الهدى والنور الإعدادية.

8- في بندر ميت غمر، فازت مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنين.

9- في مركز الستامونى، فازت مدرسة الستامونى الإعدادية بنات ومدرسة رفعت عبدالمقصود الإبتدائية.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة ذوي الإعاقة بمدينة بني سويف، يوم ترفيهي رياضي لذوي الهمم وذلك بمركز شباب العبور في مدينة بني سويف، وسط حالة من السعادة والفرحة للجميع، حيث جرى تنظيم عدد من المباريات التي شهدت تنافس وحماس المشاركين، وتضمن اليوم فقرات ترفيهية وغنائية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الرياضية التي شملت تنظيم مباريات كرم قدم خماسي إعاقة، ومباراة كرة طائرة جلوس، والعاب قوى وتنس طاولة مع أبطال الرياضة في بني سويف، وشهد اليوم الرياضي حالة من السعادة والسرور على جميع المشاركين الذين أشادوا بحُسن التنظيم والفاعليات التنافسية.

وفى محافظة البحيرة، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز الرحمانية، وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة الشراقوه بالمركز الأول ومدرسة بويط بالمركز الثانى، بالمرحلة الإعدادية، ومدرسة كفر محلة داود بالمركز الأول ومدرستى الرحمانية الجديدة والشهيد محمد حامد عاشور بالمركز الثانى بالمرحلة الإبتدائية.

2- فى مركز دمنهور، انتهت بفوز مدرسة (دسونس أم دينار الاعدادية ) و(مدرسة كفرسنطيس الابتدائية ) بالمراكز الأول.

3- فى مركز كفر الدوار، انتهت بفوز مدرسة معمل القزاز الثانوية بالمركز الأول.

4- فى مركز إدكو، انتهت بفوز مدرسة عزبة زيتون الابتدائية، وفريق مدرسة المعدية المشتركة الابتدائية لمنافسات الدور قبل النهائي بمقر مدرسة الأمين الخاصة.

5- فى مركز النوبارية، انتهت بفوز مدرسة غرب النوبارية الأبتدائية المركز الأول تلتها مدرسة عمر بن عبدالعزيز ثانيا ثم ثالثا مدرسة طه حسين.

6- فى مركز كوم حمادة، انتهت بفوز مدرسة تلبقا الإبتدائية بالمركز الأول فى المرحلة الإبتدائية بالمسابقة على مستوى مجلس قرية الطود بعد منافسة قوية جدا بين جميع المدارس المشاركة وعددها 17 مدرسة.

وفي محافظة أسيوط، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدرسة الزهراء الإعدادية بنات.

2- في مركز الفتح، انتهت بفوز مدرسة تل أولاد سراج الإبتدائية.

3- في مركز منفلوط، انتهت بفوز مدرستي الإعدادية بنات بمنفلوط، والاعدادية بكوم الدبيانة بالحواتكة.

4- في أمانة قسم أول أسيوط، انتهت بفوز مدرسة الخياط الإعدادية بنات.

5- في مركز أبو تيج، انتهت بفوز مدرستي ماجدة جبرائيل الإبتدائية، والشهيد خليفة جارحي بنات الإعدادية.

6- في مركز أسيوط، انتهت بفوز مدرسة مجمعة منقباد علي مستوي الوحدة المحلية بمنقباد.

7- في مركز ديروط، انتهت بفوز مدراس أم المؤمنين الإبتدائية، والجهاد الإعداديةن والكودية الإسلام الثانوية المشتركة.

وفي محافظة أسوان، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز إدفو، انتهت بفوز مدرسة البصيلية الثانوية بالمركز الأول وتصعد لتمثل الإدارة على مستوى المحافظة، بينما حصلت مدرسة الرديسية الثانوية على المركز الثاني ومدرسة السيدة خديجة على المركز الثالث.

2- في مركز كوم إمبو، انتهت بفوز مدرسة سلامون الإعدادية علي المركز الأول.

وفي محافظة الإسكندرية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد أحمد السيد الطحاوي الثانوية.

2- في إدارة برج العرب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد مهيد الهواري الإعدادية بالمركز الأول، ومدرسة محطة خمسة بالمركز الثاني.

3- في إدارة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدراس النهضة العربية الخاصة الإبتدائية، وخالد ابو اسماعيل، الإعدادية، والبحر المتوسط بنات الثانوية.

وفى محافظة شمال سيناء، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:.

1- في مدينة العريش، إنتهت بفوز مدرسة الشهيد مصطفى يحيى جاويش الابتدائية بالمركز الأول، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية، فازت فيها مدرسة عمرو شكري الثانوية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.