شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ تكثف جولاتها الميدانية بدائرتها فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها فى دائرتها بمحافظة كفر الشيخ، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

أنهت النائبة هيام الطباخ و فريقها جولتها بصحبة العميد فؤاد زايد مدير إدارة مرور دسوق، والسيد عبدالستار رئيس مجلس ومدينة دسوق بالشوارع الرئيسية للمدينة، لبحث إمكانية تطبيق اتجاه محدد لمرور السيارات لكل شارع.

وقالت النائبة هيام الطباخ، إنه سيتم البدء في مقترح اتجاهات السيارات بمجرد الانتهاء من رصف شارع سعد والذي تم البدء فيه اليوم، متابعة:" ومن الان سنبدأ في تنفيذ مبادرة تطبيق الاجرة الموحدة للتاكسي، والبحث عن أرض كحاضنة للتكاتك".

يذكر أن النائبة هيام الطباخ استقبلت خلال الأيام الماضية عشرات المواطنين مابين طلبات عامة وطلبات خاصة وتواصل مع الجهات ذات الصلة لتلبية ما استطاعت من الاحتياجات المشروعة لهم، مؤكدة على دورها الأساسي في هذه المرحلة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .