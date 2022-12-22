شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزو رومانو يكشف تطورات ضم تشيلسي لفوفانا وموعد إنضمامه! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات فى تقريره الأخير، أن نادي تشيلسي أنتهي من صفقة ضم المهاجم ابإفواري ديفيد فوفانا، لاعب نادي مولده النرويجي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي داخل صفوف" البلوز" اليوم، على أن يتم الإعلان عن الصفقة والتى ستكون بقيمة 12 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن مسئولي تشيلسي كانوا قد أنتهوا من ضم اللاعب مطلع الأسبوع الجاري، ولكن تأجيل إعلان التعاقد مع اللاعب جاء بسبب بعض البنود البسيطة فى عقد اللاعب من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل، والقيمة المالية الإضافية التى سيحصل عليها الفريق النرويجي فى حالة وصول اللاعب لعدد معين من الأهداف.



أسباب دفعت تشيلسي لضم اللاعب!

وأشارت التقارير أن التعاقد مع اللاعب جاء بناءًا على رغبة المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، الذي يسعي لترميم خط هجوم" البلوز"، خاصة بعد رحيل تيمو فيرنر، بجانب صعوبة الإعتماد على المهاجمم الجابوني أوبامينج فى جميع البطولات التى يخوضها الفريق اللندني طيلة الموسم.



أرقام فوفانا مع مولده النرويجي!

ويمتلك اللاعب سجلًا تهديفيًا مرعبًا فى موسمه الأخير مع مولده النرويجي، حيث نجح اللاعب من تسجيل 21 هدفًا وصناعة 7 آخرين، الأمر الذي يؤكد على إمكانيات اللاعب الكبيرة، لا سيما أن الدوري النرويجي من ساهم فى بروز أسم القاطرة النرويجية هالاند.