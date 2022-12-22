انت الان تتابع خبر ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتأمين حماية المناطق، وحصر السلاح بيد الدولة، نفّذت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بإسناد مفارز الجهد الاستخباري، عملية تفتيش وبحث عن السلاح غير المرخص في منطقة (العبيدي) ببغداد، أسفرت عن العثور على 9 بنادق، و 4 مسدسات مختلفة الأنواع، و 14 مخزن بندقية، و250 إطلاقة مختلفة الأنواع، و6 رمانات مختلفة الأنواع، وحاوية عتاد شريط BKC".واضافت انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصوليا".