اقالة ميشنيفيتش من تدريب المنتخب البولندي

وقال الاتحاد البولندي في بيان "سيتوقف تشيسلاف ميشنيفيتش عن شغل منصب مدرب المنتخب الوطني في 31 كانون أول 2022".

وتعرض ميشنيفيتش لانتقادات شديدة في البلاد، بسبب أسلوب المنتخب البولندي خلال البطولة، كما طالته انتقادات أخرى من الاتحاد البولندي بسبب "افتقاره للرؤية حيال أداء الفريق ومستقبله".



وقال الاتحاد إنه سيبدأ "قريبا" البحث عن مدرب جديد".

وعين ميشنيفيتش، 52 عاما، في كانون الثاني 2022، بدلا من البرتغالي باولو سوزا الذي غادر بشكل مفاجئ إلى البرازيل لتولي تدريب نادي فلامنجو.

وتحت قيادة ميشنيفيتش، فازت بولندا ب5 مباريات، وخسرت 5 وتعادلت في 3.

واحتلت بولندا المركز الثاني في مجموعتها، بعد فوز على السعودية وتعادل أمام المكسيك وخسارة أمام الأرجنتين المتوجة باللقب.

وفي ثمن النهائي الذي بلغته بولندا للمرة الأولى منذ 36 عاما، ودعت البطولة بخسارتها (1-3) على يد فرنسا وصيفة البطل.

