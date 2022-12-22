انت الان تتابع خبر بعد حظرهن من ارتياد الجامعات.. مظاهرة نسائية ضد قرارات طالبان بكابول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعتبر هذه التظاهرة تحديا لنظام حركة طالبان، التي اعتقلت بعض الناشطات اللاتي شاركن في المظاهرة.

وخرجت النساء في أحد أحياء كابول وهتفن "الحقوق للجميع أو ليست لأحد"، وطالبت نحو 20 شابة، محجبات وبعضهم وضعن كمامات، بالحقّ في التعلّم وهن يرفعن أياديهن.



وبحسب شهود عيان فإن بعض المشاركات في المظاهرات تعرضن للتوقيف على يد شرطيات ليتم بعد ذلك تم إطلاق سراح امرأتين، فيما مازالت هناك الكثيرات.

وكانت هذه التظاهرة مقرّرة أمام حرم جامعة كابول الأكبر والأعرق في البلد، لكن تم نقل مكانها بسبب الانتشار الكثيف لقوى الأمن المسلّحة في محيط الجامعة.

و أمر وزير التعليم العالي، ندا محمد نديم في رسالة مقتضبة مساء أول أمس الثلاثاء، كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي شكل صدمة في أفغانستان وأثار موجة تنديدات دولية.



وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية، منذ 23 مارس/آذار الماضي

واستُبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لدفعهن للبقاء في المنزل، كما لم يعد يحقّ لهن السفر من دون رجل من العائلة وينبغي عليهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظرت طالبان على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وتعهّدت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها المتشدّد جدّا للشريعة الذي ميز حكمها بين 1996 و2001.

ونددت الكثير من الدول العربية والغربية بهذا القرار الذي يحرم المرأءة من ممارسة حقوقها التعليمية.

