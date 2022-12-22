شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": محافظة الوادى الجديد مستقبل مصر فى الاستثمار الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محافظة الوادى الجديد تعد من المحافظات الواعدة، حيث تمثل مساحتها نحو 40% من مساحة مصر، وتعد أمل ومستقبل مصر في الزراعة والاستثمار الزراعى، لما نراه من مشروعات بها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادى الجديد اللواء محمود الزملوط، مع وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذى يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات في قطاعى الزراعة والرى بالوادى الجديد.

وثمن الحصرى جهود ودور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتسهيل خطوات الاستثمار الزراعى والتنمية بها واستغلال موارد المحافظة.

وأضاف الحصرى، أن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات الزراعة والرى في الوادى الجديد، لاسيما مشكلة الرى المتمثلة في أهمية تقنين استخدام الآبار الجوفية لتحقيق التنمية المستدامة، والمشكلة الثانية هى سوسة النخيل.

وأكد الحصرى دعم اللجنة للفلاح في كل مكان، مستعرضا جهود اللجنة في حل مشكلة تغطية مصرف السيل في أسوان بتكلفته 365 مليون جنيه، بالإضافة إلي جهود اللجنة في رفع أسعار توريد المحاصيل مثل ما تم مؤخرا في محصول قصب السكر.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور الوادى الجديد ، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.