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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي، المستجدات الإقليمية والدولية.

عاجل.. العاهل الأردني وسلطان عمان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

وجرى خلال الاتصال "التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات".

وتناول الاتصال "القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

يأتي ذلك عقب انتهاء أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية الذي استضافته الأردن في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت،

وشارك بالمؤتمر عدد من القادة وممثلون عن دول عربية عدة بينها الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت وعمان وإيران، إلى جانب فرنسا والدولة المنظمة الأردن، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة، في محاولة للمضي قدما من خلال تعزيز الحوار.