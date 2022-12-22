شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة القمة والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره نادي مانشستر سيتي، في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي يفتقد 11 لاعب في مباراته ضد ليفربول

وكشفت شبكة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، على أن هناك العديد من الغيابات التي تضرب مانشستر سيتي قبل مواجهة الليفر الليلة، حيث يغيب 11 من أبرز لاعبي السيتي.

وأوضحت أن هؤلاء اللاعبين هم: إيدرسون، إيمريك لابورت، روبن دياز، جواو كانسيلو، برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، كايل ووكر، جون ستونز، كالفين فيليبس، فيل فودين، وجاك جريليش.

ويأتي غياب اللاعبين المذكورين في ظل حصولهم على إجازة بعد كأس العالم، بالرغم من اختلاف توقيت خروج كل منهم من البطولة رفقة منتخب بلاده.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره نادي ليفربول، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد.