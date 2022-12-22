انت الان تتابع خبر سيستمر لغاية 2030.. الكشف عن تفاصيل مفاوضات رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة الإسبانية إن المفاوضات بين الطرفين كانت مكثفة خلال الأسابيع الماضية، واقتربا من توقيع الاتفاق، لكن رونالدو طلب المزيد من الوقت قبل التوقيع على العقود مع النادي السعودي، كنوع من الالتزام الأخلاقي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد؛ إذ لم يرغب رونالدو في أن يكون الانتقال خلال فترة وجيزة من فسخ عقده مع الشياطين الحمر.وأضافت ماركا، أن رونالدو سيوقع مع النصر لمدة موسمين ونصف، بـ200 مليون يورو للموسم الواحد كما هو معروف، لكن بعد نهاية عقده سيستمر في البلاد حتى عام 2030، كسفير لملف ترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030، برواتب سنوية أعلى ومزايا أكبر.

وبينت الصحيفة أن إدارة النصر، وبينما كانت تفاوض رونالدو، كانت تبحث عن طرق قانونية تسهل قدوم النجم البرتغالي خوفا من الاصطدام بقانون اللعب النظيف، ولذلك سيتخلى النادي عن 3 من لاعبيه، ورشحت "ماركا" مغادرة كل من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز، ضمن اللاعبين الثلاثة المُرشحين لمغادرة بيت العالمي.



وأتمت الصحيفة بأن تحول بوصلة رونالدو إلى الكرة العربية يؤكد أن أن الكرة الأوروبية أدارت ظهرها له، أو على الأقل الأندية التي يرغب النجم البرتغالي في الانضمام لها، فضلا عن أن توقيع رونالدو مع النصر سيُشعر النجم البرتغالي، مرةً أخرى، بأنه قائد ومرجع لجميع الرياضيين.

وسبق لرونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، قبل يومين من انطلاق منافسات مونديال قطر 2022، بعد سلسلة من الخلافات بين الطرفين، انتهت بإجراء البرتغالي مقابلة صحفية انتقد فيها إدارة النادي.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022، وقد حيث ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المغرب 0-1.

