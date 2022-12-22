انت الان تتابع خبر من اهم المطلوبين للقضاء.. القبض على 5 إرهابيين في السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابين الهاربين ومتابعة تحركاتهم وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم وبعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة، تم القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب مؤشرين من بين الأهداف الإرهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات".وأضاف البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".