انت الان تتابع خبر العراق يستعد لأعياد رأس السنة: عطل رسمية وخطط أمنية بينها لمكافحة "التحرش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبدأ المسيحيون في البلاد، أعياد الميلاد في الـ25 كانون الأول/ديسمبر من كل عام أجواء احتفالية مختلفة في ذكرى ميلاد السيد المسيح، فيما يشاركهم المسلمون وأبناء الديانات الأخرى بعض الفعاليات، استعدادًا للاحتفال الشامل في مساء 31 كانون الأول/ديسمبر استعدادًا لاستقبال العام الجديد.أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذها عدة إجراءات في ليلة رأس السنة الميلادية،

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن "وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات ومنها التقليدية في كل سنة بتأمين الأجواء وتوفير الحمايات للمواطنين"، لافتا الى ان مفارز أمنية ومنها الشرطة المجتمعية ستقوم بتكثيف دورياتها فيما يتعلق بالتحرش والأماكن التي تحصل فيها أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة".



فيما وجه محافظ أربيل أوميد خوشناو، بالانتشار الأمني والاستعداد للأعداد الكبيرة من السياح في احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

*خطط مرورية

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن خطة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة لا تتضمن قطع الطرق.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، انه "بتوجيه مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري واشراف مباشر وميداني لمدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، لجميع دوريات الكرخ والرصافة بتكثيف الدوريات الراجلة والسيارة ودوريات الدراجات الوقوف في أماكن بارزة وتسهيل حركة السير والمرور، استعداداً لاحتفالات راس السنة الميلادية".

وأضاف أن "خطة المديرية تتضمن التنسيق والتعاون مع القوات الأمنية والماسكة للأرض لمنع وقوف المركبات وتسهيل حركة السير، فضلا عن اتخاذ إجراءات احترازية عبر مضاعفة جهود رجال المرور والدوريات في الأماكن التي تتم فيها الاحتفالات".

واكد القيسي، انه "لا توجد نية لدى مديرية المرور بقطع اي طريق ضمن خطتها بمناسبة أعياد رأس السنة".

*استنفار لمعدات الإطفاء والإنقاذ

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، خطتها الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، فيما أشارت إلى إطلاق حملة بالتزامن مع قرب حلول الأعياد.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني، جودت عبد الرحمن، إن "مديرية الدفاع المدني حرصت على إعداد خطة تتلاءم مع قرب أعياد رأس السنة"، مبيناً أن "الخطة ستتضمن تذليل جميع العقبات".

وأضاف عبد الرحمن، أن "المديرية شهدت استنفاراً في جميع مراكزها وتهيئة الآليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ ونشرها بالقرب من القاعات والمتنزهات والشوارع والمولات التجارية التي ستقام بها الاحتفالات".

وأشار إلى أن "توجيهات ووصايا ستصدر من المديرية بشأن الشعلات والألعاب النارية، خاصة وأنها تسببت بالكثير من الحرائق في الأعوام السابقة".

ولفت، إلى "إطلاق حملة استباقية لإجراء الكشوفات حول الوقائية الخاصة بالدفاع المدني على المتنزهات والأماكن الترفيهية والمقاهي ومدن الألعاب نظراً لكثافة الحضور في ليلة رأس السنة".

*عطل رسمية

الى ذلك، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة ميلاد السيد المسيح.