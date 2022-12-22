شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى من "زراعة النواب" يتفقد مشروعات زراعية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل وفد برلمانى من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلي محافظة الوادى الجديد، وذلك في زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات في قطاعى الزراعة والرى بالمحافظة والمعوقات التى تقف أمامها.

حيث من المقرر أن يعقد وفد اللجنة بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، عدد مع اللقاءات خلال الزيارة، في مقدمتها لقاء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وكذلك القيادات الشعبية.

كما يعقد الوفد لقاءا جماهيريا مع عدد من المزارعين بالمحافظة للاستماع إلي المشكلات التى تواجههم في قطاعي الزراعة والرى.

وقال النائب هشام الحصرى، أن الهدف من الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة هو الوقوف علي طبيعة وواقع الأوضاع في قطاعي الزراعة والرى ومتابعة ما يتم من مشروعات جديدة في المحافظات بتوجيهات من القيادة السياسية التى احدثت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأشار إلي أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة، لما تتميز به من مقومات زراعية كبيرة تساعدها في زيادة حجم الإنتاج الزراعى.

ويضم الوفد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.