وزير الدفاع الروسي: «من الضروري» زيادة عديد الجيش الروسي إلى 1,5 مليون عنصر

سيرغي شويغو (أ ف ب).

اقترح وزير الدفاع الروسي الأربعاء زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال سيرغي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي «وافق» على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين «من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد».