السعودية تأسف لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية منع الفتيات من التعليم الجامعي

21 ديسمبر , 2022 أفغانستان (أ ف ب). أعربت وزارة الخارجية، عن استغراب وأسف السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي، ودعتها إلى التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها.

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