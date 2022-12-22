«بلومبرغ»: أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادرات الطائرات المسيّرة الإيرانية لروسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً جديدة اليوم الأربعاء تستهدف صادرات الطائرات المسيّرة الإيرانية وأجزاءها التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا منذ بداية الغزو.

وأفادت «بلومبرغ» بأن إعلان قيود التصدير سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن وقد يكون جزءاً من حزمة عقوبات أكبر.