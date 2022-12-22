21 ديسمبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة»، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه. وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش الروس إن «ما يحدث هو مأساة بالتأكيد، مأساة مشتركة، لكنها ليست نتيجة لسياستنا إنها نتيجة لسياسة دول أخرى».

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعتبر النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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