انت الان تتابع خبر التحقيقات تكشف أنواع المخدرات المضبوطة بحوزة منة شلبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقِنَّب، كما ضُبط بحوزتها حرز عبارة عن كرتونة صفراء بداخلها 6 أكياس سوداء اللون بكل كيس أجزاء نباتية خضراء اللون جافة، وكيس لبني اللون به أجزاء نباتية خضراء جافة تزن 7،22 جراما.‎وأوضح التقرير الكيماوي لمضبوطات منة شلبي أنه تم العثور بحوزة الممثلة على كيس أزرق في أبيض يحتوي على أجزاء نباتية جافة وزنها 8.19 جرام و20 جراما، وكيسين متعدد الألوان يحتوي كل كيس على أجزاء نباتية خضراء جافة، بوزن 14.4 جرام لكل كيسين، وكيس من اللون الأسود في الأحمر مع أجزاء نباتية خضراء جافة وزنها 5.71 جرامات ثابتة لكل كيس تزن 70 جراما ، وصندوق بلاستيكي برتقالي اللون محكم الإغلاق بغطاء خاص به، يحتوي على أجزاء نباتية خضراء جافة، وزنها 14.96 جراما موجودة في الصندوق والآخر داخل علبة بلاستيكية زرقاء اللون تحتوي كل سيجارة فيه على أجزاء نباتية خضراء ذات لون جاف ومفرك.‎وأكد التقرير أن مضبوطات منة شلبي شملت أيضا حرزا يحتوي على سيجارتين تزن ثلاث جرامات، وأن أجزاء النبات المذكورة مخصصة لنبتة الحشيش والقنب وتحتوي على المادة الفعالة المدرجة في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

‎وأشار التقرير إلى ضبط 90 سيجارة إلكترونية بيضاء بدون علبة بها خزان يحتوي على مادة دهنية صفراء لزجة، يبلغ وزن السيجارة 19 جراما و10 جراما، وخزان آخر به 10 علب كرتونية بداخلها غطاء بلاستيكي، وتحتوي على سيجارة إلكترونية تزن 33.57 جراما داخليا وخارجيا وسجان إلكترونيا، كل منهم ضمن نزاع خاص.



‎وكانت النيابة المصرية، قد أمرت، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات.

‎واتهمت النيابة الفنانة بإحرازها الحشيش المخدّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرّح بها قانونًا، مضيفة أنها أقامت عليها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

