انت الان تتابع خبر تحرك حكومي جديد لاستثمار الغاز "المهدور" في حقلي الناصرية والغراف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة الحالية تعمل على مشروع يهدف إلى استعادة الغاز الذي يشتعل أثناء استخراج النفط في الحقول الجنوبية للبلاد "، مؤكدةً أن "المشروع سيتيح إمكانية الاستغلال الامثل على 200 مليون قدم مكعب (حوالي 5.6 مليون متر مكعب) من الغاز يوميًا والذي يتم حرقه عادة في حقلي الناصرية والغراف النفطيين".وتابعت أن "الاستثمار في الغاز المصاحب يؤدي لتحقيق نتائج اقتصادية وصحية، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة في العراق وتحريره من هيمنة الارادات الخارجية".

وأضافت الموسوي إن "كميات الغاز المهدور في الهواء بالبلاد تصل الى كميات كبيرة وايجاد الحلول والبدائل أصبح ضرورياً في الوقت الحالي".

ويعالج العراق حاليا 1.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة.



وتعدّ محافظة البصرة نقطة ثقل إنتاج النفط في العراق، وتطلق "أكبر 5 حقول للنفط" فيها نسبة "65% من الغاز المحروق حاليا"، وفق البنك الدولي.