سر عودة فرنسا امام الأرجنتين في الشوط الثاني: مبابى يلقي خطابًا حماسيًا (فيديو)

وظهرت لقطات جديدة نشرتها الإذاعة الفرنسية "TF1" لنجم النادي الباريسي، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو يحاول تحفيز زملائه بين الشوطين، ويتحدث بصوت عالٍ في ظل وجود قائد الفريق هوغو لوريس والمدرب ديدييه ديشامب.

وصرخ مبابي فور دخوله غرفة خلع الملابس: "إنها كأس العالم يا رفاق. إنها مباراة العمر... مهما حدث، لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ مما فعلناه في الشوط الأول".

وتابع: "سنعود إلى الملعب فإما أن نسمح لهم باللعب بنا مثل الأغبياء، أو نضع القليل من القوة في اللعبة ونفوز بالثنائيات ونغير الأشياء، هيا يا رفاق".

وختم النجم الصاعد للكرة العالمية خطابه قائلاً: "إنه نهائي كأس العالم، نحن متأخرون بهدفين، لكن يمكننا العودة! يا رفاق، شيء من هذا القبيل يأتي مرة واحدة فقط كل أربع سنوات".

وبالفعل تغير شكل المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني من المباراة، وساعد مبابي في تحقيق عودة مثيرة في الدقائق الأخيرة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 80 و81، وأكمل ثلاثية في الوقت الإضافي ليعادل النتيجة (3-3)، لكن في الأخير خسرت فرنسا (4-2) بركلات الترجيح.

وعاد مبابي لفريقه باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بعدما قطع إجازته التي مُنحت له من قبل النادي، واستأنف العمل مع الفريق بعد 72 ساعة فقط من خسارته المباراة النهائية أمام الأرجنتين.