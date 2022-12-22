انت الان تتابع خبر جريمة تهز الأردن.. مراهقة تقتل وتصيب 5 من أفراد أسرتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد، شمالي بلاد، بإقدام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر بإطلاق النار على عدد من أفراد أسرتها.

وأشار إلى أن الحادثة قد وقعت إثر خلافات عائلية، لتقدم تلك المراهقة التي لم يتم الكشف عن هويتها على إطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها.



وأوضح السرطاوي أنه، قد نجم عن تلك الواقعة سقوط ثلاثة قتلى وإصابة اثنين آخرين بجراح، وأنهم جميعهم من أفراد عائلة تلك الفتاة.

وأضاف السرطاوي أنه، جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض على المراهقة وضبط السلاح الناري المستخدم وأن التحقيق معها قد بوشر معها.

