انت الان تتابع خبر اخماد حريق اندلع داخل مخزن "للإطارات" في كركوك (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأطارات في منطقة الحي الصناعي على طريق ليلان شمال كركوك".

وأضافت، "تم الدفع بـ 5 فرق إطفاء لتتمكن من تطويق المخزن المحترق وابعدت خطر انتشار الحريق الى المخازن القريبة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد".



وأشار البيان الى، أن "الحادث لم يسجل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".