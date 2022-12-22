شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحدث مجددًا عن "الردع النووي".. بوتين يطلق استراتيجية 2023 العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرحلة جديدة في إطار تطوير القدرات العسكرية لبلاده، خلال اجتماع موسع مع كبار القادة العسكريين الروس، جرى خلاله وضع ملامح الاستراتيجية الحربية لروسيا خلال العام المقبل، والخطوات المقبلة على صعيد تعزيز القدرات لـ "تحقيق كل أهدافها" في أوكرانيا.

وكان لافتًا أن بوتين تعمد خلال افتتاح الاجتماع توجيه رسائل داخلية وخارجية، وفي مقابل تأكيده أهمية دعم النشاط الحربي للجيش وقوات الحلفاء في المعركة التي وصفها بأنها مصيرية، شدد على عزم بلاده على تطوير ترسانتها النووية، وتثبيت مبدأ "توازن الردع النووي"، وتحدث عن مرحلة جديدة على صعيد تزويد وحدات الجيش بترسانة صاروخية حديثة من الطرازات التي وصفت بأنها "خارقة".

واستهل بوتين خطابه بالإشادة بعمل "الضباط والجنود الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن"، وعقد مقارنة بين الحرب الحالية وحروب روسيا التاريخية؛ أبرزها حرب عام 1812، والحربان العالميتان الأولى والثانية.

بينما تدخل الحرب على أوكرانيا شهرها العاشر، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا رغم الأعمال العدائية من حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وقال بوتين: "سنوفر كل ما يلزم لإنجاح العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتعهد الرئيس الروسي بتعزيز قدرات الجيش الروسي العسكرية، ولا سيما النووية، بشكل دائم ومطرد.

وجاء ذلك في إعلان بوتين عن أهداف جيش بلاده لعام 2023 خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين.

وأشاد بالجنود الروس باعتبارهم "أبطالا"، ودعا القادة العسكريين الحاضرين إلى استخدام خبراتهم المكتسبة من القتال في سوريا والحملة العسكرية الخاصة المستمرة منذ 10 شهور في أوكرانيا.

وقال إن الدولة قدمت للقوات الروسية كل ما تحتاجه في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولا بد من تحقيق نتائج إيجابية.

وعن الداخل الروسي، تحدث بوتين عن أزمات يعاني منها المواطن الروسي، وضرورة العمل على حلها.

وأضاف بوتين: "كان من الممكن أن تبقى أوكرانيا دولة حيادية، ولم تنجح محاولاتنا لتحقق هذا الهدف".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، زيادة أعداد الجيش الروسي إلى مليون ونصف مليون جندي.

وأشار إلى تعزيز أعداد المقاتلين الروس في أوكرانيا، مشيرا إلى اكتشاف أخطاء بعد بدء العملية العسكرية، وخاصة إبان استدعاء المقاتلين للتعبئة الجزئية.

وذكر أن المستحقات التي يتقاضاها المجندون الإجباريون هي نفس المستحقات التي يتقاضاها المتعاقدون.

وأشار إلى السيطرة على مدينة ماريوبول، والقضاء على النازيين الجدد هناك، على حد تعبيره، وإعادة بناء المدينة والميناء المطل على بحر آزوف الذي أصبح بحرًا روسيًا داخليًا، مؤكدا أن المدينة سلمية تمامًا، حسب تصريحاته.

هذا وقال الكرملين، الأربعاء، إن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى تفاقم النزاع مع روسيا، وذلك قبيل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا، في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.

وأضاف أنه لا يتوقع تغييرا في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد هذه الزيارة.

وحذر مسؤولون عسكريون غربيون من احتمال عودة التصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا، غير مستبعدين احتمال شن هجومٍ على شمال أوكرانيا، وتحديدا من الأراضي البيلاروسية حليفة بوتين الأولى في هذه الحرب.

وكان الرئيس الروسي بوتين وصف الوضع في مناطق دونيسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا بالصعب للغاية، مطالبا قوات الأمن في تلك المناطق ببذل قصارى جهدها لضمان أقصى درجاتِ الأمن واحترام حقوق وحريات المواطنين.

وكان الرئيس الروسي قد أشار إلى أن نظام كييف يتعمد استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة دونيتسك.

وقال بوتين خلال اجتماع مع القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين: "من الواضح أن الوضع الأمني في دونيتسك لا يقل حدة عنه في لوهانسك، بالنظر إلى القصف المكثف للقوات الأوكرانية للمناطق السكنية في دونيتسك".

وتابع: "نلفت انتباهكم إلى حقيقة أنه لا توجد وسائل إعلام أجنبية أو منظمات حقوقية، كما يقولون تتحدث عن هذا القصف".

من جهته، طلب بوشلين من الرئيس بوتين تعزيز الدفاع الجوي في دونيتسك لحماية المدن من القصف الأوكراني.

وأوضح بوشلين أنه نتيجة القصف الأوكراني على دونيتسك في الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر الجاري، قتل 21 مدنيا، وأصيب 94 آخرون.

وقام الرئيس الروسي بزيارة إلى بيلاروسيا، الاثنين، حيث التقى حليفه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ودعا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع هذا البلد الحليف.

وقبل وصول الرئيس الروسي إلى مينسك، أعلنت موسكو أن قوّاتها العسكرية تجري مناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لمناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية تظهر جنودا يقودون مدرّعات ويتمرّنون على ضربات مدفعية وقنص في ميدان كسته الثلوج.