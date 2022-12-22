شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزو رومانو يكشف عن صفقة "البلوز" الجديدة فى وسط الفريق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشار فابريزو رومانو فى تقريره الصحفي الأخير والمتعلق بسوق الإنتقالات، أن مسئولي تشيلسي قد أنهوا صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي أندري سانتوس، لاعب وسط نادي فاسكو دي جاما، يأتى ذلك بعد الوصول إلى إتفاق نهائي مع مسئولي ناديه بشأن إنتقال اللاعب الشاب صاحب ال 18 عامًا إلى "البلوز" مقابل 20 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن مسئولي تشيلسي قد أنهوا الصفقة مع وجود بعض الرتوش البسيطة حول بنود التعاقد، والذي سينتهي منها الفريق بشكل كبير خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يحصل نادي فاسكو على 70٪ من رسوم إنتقال اللاعب إلى الفريق اللندني، على أن يحصل الجزء المتبقي من الصفقة بعد إتمامها.



أندية مانشستر سيتي ونيوكاسل مهتمة باللاعب!

وأضاف أنه يوجد إهتمام كبير مسبق من مجموعة السيتي ونيوكاسل بالتعاقد مع اللاعب فى المريكاتو الشتوي، ولكن إسراع تشيلسي فى إنهاء الصفقة وإتمامها بشكل نهائي مهد لإنهاء الصفقة والوصول إلى صيغة إتفاق نهائي حول التعاقد مع اللاعب.



خطة تشيلسي القادمة فى التعاقدات!

وواصل أن تشيلسي يمتلك إستراتيجية واضحة فى صفقاته خلال الفترة الحالية، حيث أنه يبحث على إنهاء التفاوض مع اللاعبين أصحاب الأوجه الشابة والتى ينتظرها مستقبل كبير مبكرًا فى ظل إرتفاع أسعار اللاعبين فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ستكون حاضرة فى الصفقات القادمة للفريق.