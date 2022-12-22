شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يشيد بتطور مستوي راشفورد مع الشياطين الحمر هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمناشستر يونايتد، الإشادة بمستوي النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد هذا الموسم، خاصة أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق الأساسية وصاحب المستوي الثابت والظهور فى المواجهات الكبري منذ بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل كبير.

وأضاف تين هاج أن راشفورد مستوي أدائه أصبح يتحسن كثيرًا من مباراة إلى آخري، كما أنه يمثل تهديدًا للفرق المنافسة بشكل كبير، بجانب إحرازه العديد من الأهداف هذا الموسم، أكثر من باقي لاعبي خط الفريق، الشئ الذي يعكس أهمية اللاعب الكبيرة للشياطين الحمر وأن فكرة رحيله مستبعدة.



باريس سان جيرمان يخطط لخطف اللاعب

وأفادت بعض التقارير عن وجود إهتمام داخل إدارة باريس سان جيرمان على التعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة، من خلال البحث عن أي ثغرة قانونية فى عقد اللاعب، خاصة أن مسئولي المان يونايتد سيرفضون رحيل اللاعب عن الفريق فى الفترة المقبلة، حتى بعد التعاقظ مع النجم البرازيلي أنتوني.



موقف اللاعب من الرحيل عن اليونايتد

ومن جانبه لا يفكر اللاعب فى مسألة رحيله عن اليونايتد فى الفترة الحالية، بعدما أصبح النجم الأول داخل الفريق بعد رحيل رونالدو عن الشياطين الحمر، الأمر الذي سيجعل اللاعب يحظي بتقديرًا مضاعفًا داخل فريقه الإنجليزي بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه فى المباريات الماضية.