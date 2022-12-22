شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. كوتينيو يفكر فى الرحيل من الدوري الإنجليزي ومغادرة أستون فيلا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الموقع العالمي جول أن كوتينيو غير مقتنع بفكرة بقائه داخل نادي أستون فيلا فى الفترة الحالية، خاصة أنه لم يتمكن من تقديم أي إضافة حقيقية للفريق الإنجليزي فى خطوته الحالية.

وأفادت التقارير أن اللاعب لا يلقي قبولًا داخل أروقة نادي أستون فيلا، الأمر الذي قد يسهل من رحيل اللاعب عن الفريق حال وصول له عرض مناسب، حيث أقتنع الطرفين بشكل كبير أن بقاء اللاعب لن يكون فى صالح الجانبين بالفترة المقبلة.

كما أن عدم تواجد اللاعب فى مونديال قطر الأخير أثر على نفسيته بشكل كبير، خاصة أنه كان ضمن أفضل المواهب البرازيلية، والتى كان يعتمد عليها منتخب السامبا فى مونديال روسيا 2018.



تعرف على وجهة كوتينيو المقبلة!

وأشارت بعض التقارير أن اللاعب أخذ يفكر بشكل جادي فى العودة إلى الدوري البرازيلي، خاصة فى ظل إهتمام كورينثاينز البرازيلي بالتعاقد مع الباعب فى الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، مع تحمل نصف راتبه الذي يتقاضاه مع أستون فيلا فى فترة الإعارة.

ومن جانبها لا تمانع إدارة الفريق الإنجليزي خروج اللاعب على سبيل الإعارة، ولكن تريد أن يتحمل النادي البرازيلي راتب اللاعب الكامل فى فترة الإعارة، الأمر الذي قد يوافق عليه مسئولي كورينثاينز.