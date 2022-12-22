انت الان تتابع خبر "تحت تهديد السلاح".. القبض على متهم بسرقة سيارة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهم قام بتسليب عجلة ضمن منطقة السعدون وسط بغداد"، مشيرة الى أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجد أحد المواطنين بمفارز مكتب مكافحة سرقة سيارة الرصافة لتعرضه للتسليب من قبل أحد الأشخاص تحت تهديد السلاح".وأضافت: "بعد أن استنجد أحد المواطنين وعلى الفور ولأهمية الموضوع، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وضبط العجلة والسلاح المستخدم بعملية التسليب بحوزة المتهم خلال ساعتين من وقوع الحادث".

وتابعت المديرية: "تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".