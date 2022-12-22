انت الان تتابع خبر "لا يريدون السلام".. روسيا تعلق على زيارة زيلينسكي الى واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أنتونوف في بيان: "زيارة زيلينسكي هنا والمحادثات في واشنطن أظهرت أنه لا الإدارة ولا زيلينسكي مستعدان للسلام".

وشدد على أن كييف والولايات المتحدة تهدفان إلى استمرار الصراع ومقتل الجنود و"زيادة ربط النظام الأوكراني طويل الأمد باحتياجات واشنطن".



ولفت أنتونوف إلى أن "الطروحات التي تظهر في وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بتحقيق السلام خاطئة"، مضيفا أن الرئيس الروسي عبّر مرارا عن موقف موسكو".

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أكدو أن زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الأربعاء في زيارة هي الأولى من نوعها له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة".