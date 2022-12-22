انت الان تتابع خبر من أرض المعركة الأوكرانية.. زيلينسكي يقدم هدية "ثمينة" للرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد البيت الأبيض أن الضابط التقى بزيلينسكي في باخموت، وهي مدينة تقع على خط المواجهة بشرق أوكرانيا، في وقت سابق من الأسبوع وطلب منه تسليم ميداليته إلى بايدن تعبيرا عن امتنانه.

وذكر البيت الأبيض أن الضابط كتب رسالة إلى بايدن عبر فيها عن تقدير كييف للمساعدة الأميركية، التي ساهمت في بقاء الكثيرين على قيد الحياة.



وقال بايدن خلال تسلم الميدالية من زيلينسكي: "حسنا، إنها غير مستحقة، ولكنها موضع تقدير".

وأوضح البيت الأبيض أن، بايدن سلم في وقت لاحق عملتين عسكريتين إلى زيلينسكي، واحدة للضابط والأخرى للرئيس الأوكراني.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، وقال: "لهذا السبب سنزود أوكرانيا ببطارية صواريخ باتريوت وندرب قواتك لتكون قادرة على استخدامها بدقة".

واكد بايدن لزيلينسكي عن قرار مجلة تايم اختياره شخصية عام 2022: "أنت رجل العام".



وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، حيث أكد له مجددا على مواصلة الدعم الأميركي لبلاده مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا.