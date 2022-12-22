شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي مخاطبًا الكونجرس الأمريكي: "أوكرانيا حية وتقاتل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكونجرس الأمريكي، إن "أوكرانيا حية وتقاتل".

وقال زيلينسكي: "العام المقبل سيكون نقطة محورية في الحرب ضد روسيا وشجاعتنا ستحدد مستقبل حرية الشعبين الأمريكي والأوكراني".

وأضاف: "الجيش الروسي شن حربا ضد مدينة بخموت شرقي البلاد لكنها صمدت".

وتابع: "الروس استعملوا كل ما في جعبتهم من ذخيرة وطائرات ومدفعية لكننا صمدنا أمامهم".

ومضى في حديثه: "بلادنا لن تستسلم والدعم الأمريكي ضروري للانتصار في أرض المعركة".

واعتبر الرئيس الأوكراني، أن روسيا وجدت في إيران حليفا لها في حرب الإبادة ضدنا.. طهران أرسلت لموسكو المئات من الطائرات المسيرة والتي أصبحت تهديدا لبنيتنا التحتية.

وذكر زيلينسكي: "يمكن لجنودنا الأوكرانيين تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد استقبل الأربعاء، نظيره الأوكراني الذي يزور واشنطن، كأول وجهة خارج بلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد كييف.

وظهر زيلينسكي وهو يقف إلى جانب جيل وجو بايدن، مرتديا سترته العسكرية، لالتقاط صور لهم.

والأربعاء، وصل الرئيس الأوكراني إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين.