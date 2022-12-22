بايدن أكد "صلابة" الحلف الغربي.. واشنطن تعلن تزويد كييف بصواريخ باتريوت رغم تحذيرات روسيا

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار لتوفير الذخائر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.



وقال بايدن إن روسيا "تهاجم عمدا" البنية التحتية الأوكرانية، و"تستخدم الشتاء سلاحا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدرب القوات الأوكرانية على استخدام منظومة باتريوت.



وكشف بايدن أن أكثر من 50 دولة قدمت الدبابات وذخائر المدفعية ومنصات إطلاق الصواريخ المتقدمة ومليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى "أننا نعمل مع حلفائنا على إصلاح شبكات الكهرباء التي تأثرت بالحرب الروسية".



بدوره قال زيلنسكي في المؤتمر الصحفي إن "بوتين بتصرف كشخص غير متحضر ومن الممكن أن يهاجم دولا أوروبية أخرى". وأكد على ضرورة أن "أن تتم مساءلة روسيا على ما تقوم به" من انتهاكات في أوكرانيا.



وكشف زيلنسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى، فيما أكد بايدن أن "علينا أن نعطي أوكرانيا ما تحتاجه كي تنتصر في ساحة القتال". وقال: "نود أن نعزز قدرتنا الدفاعية خلال الأشهر المقبلة".



وأكد بايدن أنه ليس قلقا بتاتا على صلابة الحلف الغربي في وجه روسيا "وأشعر بالرضا حيال التضامن والدعم لأوكرانيا".



وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها"، مشددا على ضرورة التوصل إلى "سلام عادل" بالنسبة إلى كييف.



من جهته، أعرب زيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية لواشنطن عن "امتنان من أعماق القلب" للدعم الأميركي لبلاده، بعدما قدمت الولايات المتحدة إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات في مواجهة الغزو الروسي.



وبعد لقائه الرئيس الأميركي، سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونغرس الذي يستعد للتصويت على مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة تناهز 45 مليار دولار.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل لأول مرةٍ تزويد كييف بنظام الدفاع الصاروخي "باتريوت"، وذلك تزامناً مع زيارة فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.



وقال بلينكن إن هذا الدعم "سيوفر لأوكرانيا قدرات دفاع جوي وقدرات دقيقة موسعة، وكذلك ذخائر إضافية ومعدات مهمة تستخدمها كييف بشكل فعال للدفاع عن نفسها في ساحة المعركة".



وأضاف: "للمرة الأولى، تشمل مساعدة اليوم نظام باتريوت للدفاع الجوي، القادر على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والطائرات بنطاق أعلى بكثير من أنظمة الدفاع الجوي المقدمة سابقاً".



كرر بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل "دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حتى تتمكن كييف من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".



وصواريخ باتريوت هي نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى، فعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وسبق أن تحدثت تقارير عن استعداد واشنطن لإرسالها إلى أوكرانيا، وتحذير موسكو من ذلك.



وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد قال في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه إذا تم إرسال صواريخ "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا، فإنها ستكون "أهدافاً مشروعة" للقوات الروسية.



(وكالات)