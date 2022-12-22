أوكرانيا تعلن تدمير موقع كبير للمدفعية الروسية .. بوتين: نشر صواريخ سارمات الباليستية الروسية قريبا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تدمير موقع كبير للمدفعية الروسية.

وقالت هيئة الأركان، إن القوات الروسية حشدت نحو 30 منظومة مدفعية مختلفة وأسلحة مضادة للطائرات، بما في ذلك ذخيرة ووقود في حقل يستخدم كمطار قرب كاخوفكا في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

سيتم تحقيق كل شيء

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الأربعاء: "سيتم تحقيق كل شيء".

وجاء تصريح بوتين خلال اجتماع متلفز للقيادة العسكرية في وزارة الدفاع، إلا أنه اعترف بوجود "انحرافات" عن الجدول الزمني.

وكان من المقرر نشر صواريخ سارمات، التي يبلغ مداها 18 ألف كيلومتر، والتي تستطيع حمل عدة رؤوس نووية، في خريف 2022.

وذكر وزير الدفاع سيرجي شويجو، أنه يجب تشغيل 22 منصة إطلاق للصواريخ الباليستية العابرة للقارات العام المقبل، بما في ذلك صواريخ سارمات وأفانجارد ويارس.

ومن المقرر أن تدخل الخدمة أيضا ثلاثة قاذفات بعيدة المدى، طراز "توبوليف تو- 160 إم"، وخمس غواصات و 12 سفينة حربية. ومن المنتظر أن يتم تسليح فرقاطة مزودة بصواريخ مضادة للسفن في بداية يناير، وذكرت تقارير أن الصواريخ قادرة على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وذكر بوتين في نهاية الجزء العام من الاجتماع أن روسيا مستعدة لجميع التحديات العسكرية وتدرك كيفية الدفاع عن نفسها ضد "التهديد من حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأوضح الرئيس الروسي أنه لا يجب أن يكون هناك "استخدام للاقتصاد كسلاح"، ولن يضر "اقتصاد الحرب" بالبلاد، على النقيض من الاتحاد السوفيتي.