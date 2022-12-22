شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال رونالدو إلى الدوري الألماني من بوابة فرانكفورت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل إلى الدوري الألماني لينضم إلى صفوف فرانكفورت، وذلك عقب أن غادر بوابة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقدم لكم الحقيقية الكاملة لرحيل رونالدو إلى الدوري الألماني من خلال التوقيع مع نادي فرانكفورت بعد الخروج من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي سياق ذلك فقد أكد المدير التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت أكسيل هيلمان، أن كريستيانو رونالدو تم عرضه عليهم الفترة القليلة الماضية حيث قال: “عرض رونالدو علينا، لقد عرض على جميع الفرق التي تتواجد في دوري أبطال أوروبا”.

الجدير بالذكر أن اسم رونالدو ارتبط بالرحيل أيضا إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين حيث تم ربط اسم بالانضمام إلى نادي النصر السعودي الذي كان يعمل جاهدا على ضمه إلى الفريق.