شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما سر جاذبية وزيرة خارجية ألمانيا؟.. خبير بـ7500 يورو شهريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في نيودلهي، ترجلت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك (41 عامًا) من الطائرة الحكومية بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، أوائل ديسمبر/كانون الأول.

ورغم طول الرحلة، كان شعر الوزيرة منسدلا وعلى ما يرام، وبشرتها وردية ولا تحمل أي أثر لتعب أو إرهاق، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.

وسواء وسط المطر خلال زيارة مؤخرا لـ "أوزبكستان"، أو وسط الغبار في رحلة الهند، كان مظهر بيربوك لا تشوبه شائبة.

والمسؤول عن ذلك هي: كلود فرومين، والتي تعمل خبيرة مكياج "تجميل" مع بيربوك، وتملك أيضا العديد من العملاء من الدرجة الأولى في قائمتها.

ووفق صحيفة "بيلد"، تسمح خبيرة المكياج لوزيرة الخارجية بالتألق، إذ تغيرت بيربوك كثيرا من الناحية البصرية في الأشهر الأخيرة.

وتعليقا على ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: "تهتم فرومين بصورة وزيرة الخارجية بيربوك ومكياجها وتصفيف شعرها، قبل مواعيد التصوير والمقابلات التلفزيونية".

كما أن خبيرة التجميل ترافق الوزيرة في رحلاتها ومواعيدها التلفزيونية خارج البلاد، وفق المتحدثة ذاتها.

ورغم أن خبيرة المكياج تعمل عادة بالقطعة، إلا أنها تتلقى دفعة ثابتة من وزيرة الخارجية قدرها 7500 يورو شهريا.

وتشمل مهام وظيفتها الرحلات الخارجية والداخلية التي تستغرق وقتًا طويلًا، والمواعيد المتعددة في عطلات نهاية الأسبوع وفي أوقات خاصة من اليوم.

وتتجنب فرومن الأضواء، وعادة لا تظهر في الصور، وإن ظهرت تكون في الصف الخلفي، وترافق بيربوك في رحلاتها الخارجية بصفة "مساعد شخصي" كجزء من "الوفد غير الرسمي".

وبيربوك ليست الوحيدة التي تسعين بخبير تجميل أو مصفف، إذ يستعين المستشار أولاف شولتز وأعضاء حكوميين آخرين، على سبيل المثال وزيرة الأسرة ليزا باوس بمقدمي خدمات مماثلة.