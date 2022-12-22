شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يستقبل زيلينسكي بالبيت الأبيض.. رسائل دعم وهدايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور واشنطن، كأول وجهة خارج بلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وظهر زيلينسكي وهو يقف إلى جانب جيل وجو بايدن، مرتديا سترته العسكرية، لالتقاط صور لهم.

وقال بايدن، في كلمة خلال استقبال زيلينسكي: "نقف إلى جانب الشعب الأوكراني وندعم رغبتهم في السلام العادل".

وأضاف بايدن: "سنواصل تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية ولهذا السبب سنقدم لها منظومة صواريخ باتريوت وسندرب القوات على استخدامها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأوكرانيين يواصلون إثارة إعجاب العالم.

وتابع بايدن: "نقف إلى جانب الشعب الأوكراني وندعم رغبتهم في السلام العادل".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني: "نقدر دعم الرئيس بايدن وكل المساعدات التي يقدمها لنا".

وسلم الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي هدية ورسالة من قائد عسكري أوكراني.

وأجرى الرئيسان محادثات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وكان الرئيس الأوكراني وصل، الأربعاء، إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين.

وفور وصوله إلى واشنطن، أكد زيلينسكي أن زيارته تهدف إلى شكر الشعب الأمريكي ورئيسه جو بايدن والكونجرس على دعمهم.