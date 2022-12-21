انت الان تتابع خبر حديث أممي جديد يخص "السلام" في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء: "نود أن نرى سلاما في أوكرانيا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رأينا تصعيدا لهذا النزاع، ورأينا معاناة المزيد من الناس".وأضاف: "نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة دفاعا مشروعا على سيادة البلاد أو خطوة نحو تصعيد النزاع.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.