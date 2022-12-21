انت الان تتابع خبر توضيح حكومي بشأن تعطيل الدوام بمناسبة "ميلاد المسيح" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة ميلاد السيد المسيح.

وقالت الأمانة العامة في بيان، "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (ع) بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضافت "تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل للمكون المسيحي".

وكان السوداني وجه، قبل أيام، بتعطيل الدوام الرسمي في 25 كانون الأول الجاري؛ لمناسبة أعياد الميلاد.