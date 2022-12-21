انت الان تتابع خبر بايدن لزيلينسكي: نؤيد سلاماً عادلاً في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووعد بايدن زيلينسكي بـ"مواصلة تعزيز قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

كما أعرب الرئيس الأوكراني لنظيره الأمريكي عن امتنانه على الدعم الأمريكي لبلاده بأسلحة وصلت تكلفتها لمليارات الدولارات.

وسيخطب زيلينسكي في وقت لاحق أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي.



وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها زيلينسكي للولايات المتحدة منذ توليه منصبه، والأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.