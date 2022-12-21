شكرا لقرائتكم خبر بلينكن: مستاؤون من حرمان فتيات أفغانستان من التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استياء الولايات المتحدة الشديد من إعلان حركة طالبان حرمان الفتيات من الحق في التعليم الجامعي بأفغانستان.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «تستحق المرأة الأفغانية ما هو أفضل. أفغانستان تستحق ما هو أفضل من ذلك. لقد منيت بلا شك مساعي طالبان المتمثلة في القبول من جانب المجتمع الدولي بانتكاسة».

وحظرت حركة طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى فى المرحلة الابتدائية، وتم حظر التعليم الثانوي للفتيات منذ أن سيطرت طالبان على السلطة في أغسطس2021.

وأمرت طالبان جميع الجامعات والكليات العامة والخاصة بتطبيق الحظر على تعليم النساء حتى إشعار آخر، وشاركت وزارة التعليم العالي في بث البيان، الذي وقعه القائم بأعمال وزير التعليم العالي نداء محمد نديم.