3 نساء في بعثة أممية لتقصي الاضطرابات بإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس أنه تم تعيين 3 أعضاء لبعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق، في حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين بإيران.

وذكر القرار أن النساء الـ3 اللاتي سيترأسن التحقيق المستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، هن: الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيسيفيتش، والثالثة من بنجلاديش وهى سارة حسين.

وتتمثل المهمة في «جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة، ليشمل ذلك الأخذ في الحسبان التعاون فى أي إجراءات قانونية».

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نهاية نوفمبر الماضي، بدء تحقيق في أعمال عنف ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية، وصوت المجلس الذي يتكون من 47 دولة عضو بغالبية 25 صوتا لصالح البعثة، مقابل 6 أصوات ضدها، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، في حجز الشرطة في 16 سبتمبر بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامية الصارمة، المتعلقة على ما يبدو بحجابها. ويقدر نشطاء حقوق الإنسان أن أكثر من 500 متظاهر قتلوا في إيران.