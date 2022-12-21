عفو سوري عن الفرار من الخدمة العسكرية

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واستثنى المرسوم عقوبات غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أمس الأول، ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نص المرسوم بمنح حق عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والفرار من الخدمة العسكرية شريطة تسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.واستثنى المرسوم عقوبات غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

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