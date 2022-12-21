شكرا لقرائتكم خبر العراق يتعهد بالقصاص من داعش في كركوك وديالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، أمس، أن ما حدث من عمليات لداعش في محافظتي كركوك وديالى، خلال الأيام الماضية، لن يمر دون قصاص.

ودعا خلال اجتماع أمني مع رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين، من مختلف أفرع القوات الأمنية إلى «إعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب». كما دعا إلى «اتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الإرهابية، وتحد من حركتهم».

وشهدت محافظتا كركوك وديالى، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليتين منفصلتين لتنظيم داعش أوقعت 17قتيلا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية والمدنيين.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في تل عفر بالموصل «400 كلم شمالي بغداد»، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، أمس، «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقا لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو وطيران الجيش ضربة جوية في قضاء تل عفر ضمن جبال شيخ إبراهيم غرب الموصل».

وأضافت، «هذه العملية أسفرت، وفقا للمعلومات الاستخبارية الاستباقية، عن قتل 5 إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات داعش الإرهابي»، ووفق البيان «يعاهد جهاز مكافحة الإرهاب أبناء الشعب الكريم، باستمرار العمليات ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية الجبانة أينما كانت».

على صعيد آخر، كشف جهاز المخابرات العراقية إحباط عملية تهريب 100 قطعة أثرية تعود لحقب قديمة، وأوضح بيان لجهاز المخابرات العراقية أن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، نفذ عملية نوعية تمكن خلالها من إحباط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية».