أمريكا ترصد 5 ملايين دولار لملاحقة إرهابي مصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الولايات المتحدة أمس عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال القيادي في تنظيم القاعدة، على سيد البكري، المعروف بـ»عبد العزيز المصري».

وأشارت أن المصري المولود في 1966 يعتقد بأنه واحد من أرفع قياديي القاعدة الباقين على قيد الحياة، خصص برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الأمريكي 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود لاعتقاله.

وقال موقع البرنامج التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، «إن البكري عضو في «مجلس شورى تنظيم القاعدة» وهو خبير في المتفجرات والأسلحة الكيماوية، ويعتبر شريك زعيم القاعدة الحالي، سيف العدل، كما أنه خبير متفجرات وأسلحة كيميائية».

وذكر الموقع، أن البكري من مواليد مدينة بني سويف بمصر، وقبل انضمامه إلى «القاعدة»، كان عضوا في جماعة «الجهاد» المصرية الإرهابية بقيادة الظواهري، وعمل مدربا في معسكرات تنظيم «القاعدة» في أفغانستان، حيث تولى تدريب المجندين الإرهابيين على استخدام المتفجرات والأسلحة الكيماوية.

وأوضح الموقع أن البكري مطلوب للسلطات المصرية بوصفه عضوا قياديا في تنظيم القاعدة، ولكونه مسؤولا داخل المنظمة عن المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وحاول أيضا اختطاف طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في ديسمبر 2000.

وفي أكتوبر 2005، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية البكري على أنه «إرهابي عالمي»، وهو تصنيف يمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في أية معاملات معه، وسبق هذا القرار بنحو شهر قرار من الأمم المتحدة الذي يدرج البكري كشخص مرتبط بالقاعدة وبزعيمها السابق، أسامة بن لادن.