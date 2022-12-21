نور السعودية يضيء عيون 40 يمنيا في المكلا

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وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 729 حالة، وتوزيع 92 نظارة طبية، فضلا عن إجراء 40 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 1.978 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار اللبنانية، ضمن مشروع توزيع حقائب مدرسية في لبنان، مستهدفا اللاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجا في لبنان.
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