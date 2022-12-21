شكرا لقرائتكم خبر نور السعودية يضيء عيون 40 يمنيا في المكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 729 حالة، وتوزيع 92 نظارة طبية، فضلا عن إجراء 40 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 1.978 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار اللبنانية، ضمن مشروع توزيع حقائب مدرسية في لبنان، مستهدفا اللاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجا في لبنان.